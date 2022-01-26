Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Подсчитаны потери российских миллиардеров из-за напряженности вокруг Украины

Forbes: российские миллиардеры потеряли $28 млрд на фоне напряженности вокруг Украины
Денис Свердлов

Денис Свердлов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На фоне напряженной геополитической обстановки из-за ситуации вокруг Украины российские миллиардеры потеряли почти 28 миллиардов долларов, подсчитал Forbes.

Падение российского фондового рынка, которое началось с середины января на новостях о проблемах в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности, сказалось на состояниях богатейших россиян. Совокупное состояние 104 российских миллиардеров сократилось на 27,9 миллиарда долларов (по сравнению с 20 декабря).

Курс доллара от TradingView

С самыми крупными потерями в относительном выражении столкнулся основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов — оценка его состояния уменьшилась за месяц почти на 50 процентов. Больше четверти капитала (26 процентов) потерял основатель «Яндекса» Аркадий Волож, а пятой части (21 процент) состояния лишился основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков.

Всего в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes 104 россиянина, у 76 из них с конца декабря снизилось состояние. В реальном выражении сильнее всех сократился капитал Леонида Михельсона (минус 2,1 миллиарда долларов), Геннадия Тимченко (минус 1,9 миллиарда долларов) и Сулеймана Керимова (минус 1,8 миллиарда долларов).

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе российского нападения на Украину. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.

Президент США Джо Байден подтвердил, что в случае эскалации конфликта возможно введение санкций лично против Владимира Путина. Комментируя это заявление, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что так США показали, что хотят лояльного и управляемого ими президента России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия продолжила переброску истребителей Су-35 в Белоруссию для учений
Генпрокуратура признала польскую организацию нежелательной в России
На Украине анонсировали получение новой партии оружия от США
Суд поставил точку в деле о квартирах Баталова
Подсчитаны потери российских миллиардеров из-за напряженности вокруг Украины
Российский вирусолог назвал новый подход в борьбе с пандемией коронавируса
Звезда «Игры престолов» раскритиковал фильм Disney о Белоснежке
Признавшую биткоин страну призвали отказаться от него
В Приморье изменят закон о безнадзорных животных после гибели девочки от собак
В районе Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter