Подсчитаны потери российских миллиардеров из-за напряженности вокруг Украины

На фоне напряженной геополитической обстановки из-за ситуации вокруг Украины российские миллиардеры потеряли почти 28 миллиардов долларов, подсчитал Forbes.

Падение российского фондового рынка, которое началось с середины января на новостях о проблемах в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности, сказалось на состояниях богатейших россиян. Совокупное состояние 104 российских миллиардеров сократилось на 27,9 миллиарда долларов (по сравнению с 20 декабря).

С самыми крупными потерями в относительном выражении столкнулся основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов — оценка его состояния уменьшилась за месяц почти на 50 процентов. Больше четверти капитала (26 процентов) потерял основатель «Яндекса» Аркадий Волож, а пятой части (21 процент) состояния лишился основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков.

Всего в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes 104 россиянина, у 76 из них с конца декабря снизилось состояние. В реальном выражении сильнее всех сократился капитал Леонида Михельсона (минус 2,1 миллиарда долларов), Геннадия Тимченко (минус 1,9 миллиарда долларов) и Сулеймана Керимова (минус 1,8 миллиарда долларов).

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе российского нападения на Украину. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.

Президент США Джо Байден подтвердил, что в случае эскалации конфликта возможно введение санкций лично против Владимира Путина. Комментируя это заявление, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что так США показали, что хотят лояльного и управляемого ими президента России.