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Володин ответил на заявление Байдена о санкциях против Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: США хотят лояльного и управляемого ими президента России
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Государственная Дума / Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление президента США Джо Байдена, подтвердившего возможное введение санкций в отношении российского лидера Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Свое мнение политик выразил в Telegram-канале.

По словам Володина, американские власти открыто сказали, чего добиваются: они хотят лояльного и управляемого ими президента России. «США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной», — написал спикер Госдумы.

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Однако, подчеркнул он, в понимании россиян санкции, которыми угрожает Байден, направлены не против Путина, а против выбора российского народа. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — заключил Володин.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций в отношении российского лидера Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Они также заявил, что эскалация вокруг Украины может изменить мир, однако рассуждать о вероятности эскалации — это «как гадать на чайных листах».

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе российского нападения на Украину. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.

Марина Совина
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