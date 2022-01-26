Проклова рассказала о дешево купленном жилье в Сочи

Российская актриса Елена Проклова в 2017 году успела дешево приобрести недвижимость в Сочи. О стоимости принадлежащих ей участков в курортном городе артистка рассказала в интервью изданию «Собеседник».

За шесть соток земли в горах с видом на море Проклова заплатила 1,5 миллиона рублей — копеечные деньги, по словам актрисы. Позже она приобрела еще три соседних участка, однако их площадь и стоимость не уточнила. Артистка отметила, что для приведения территории в надлежащий вид пришлось вывезти 40 грузовиков мусора — поваленных деревьев, битого стекла, мятых канистр, ведер, старых кастрюль.

Проклова высадила на участке роскошный сад и ожидает завершения строительства особняка, которым занимается ее бывший муж Андрей Тришин. Актриса полностью спонсирует возведение дома и утверждает, что осталась с экс-супругом в хороших отношениях.

В Сочи у Прокловой также есть квартира на 11-м этаже, которая находится в двух километрах от участка и в 500 метрах от моря. Жилье площадью 120 квадратных метров состоит из трех «однушек» и расположено в новостройке на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Черноморской. Недвижимость обошлась актрисе в 15 миллионов рублей.