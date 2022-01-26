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Польша отказалась выдавать Белоруссии соратника Протасевича

Суд в Польше отказал Белоруссии в экстрадиции основателя NEXTA Степана Путило

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Суд в Варшаве отказался удовлетворить запрос белорусских властей на экстрадицию основателя и постоянного автора проекта NEXTA Степана Путило. Сообщение об этом появилось в Telegram телеканала «Белсат».

Белоруссия запросила у Польши экстрадиции журналиста в феврале 2021 года. На родине он был внесен в перечень террористов, а позже стал фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. После задержания в Минске своего соратника, главреда NEXTA Романа Протасевича, Путило взял на себя руководство медиа-проектом.

«Нельзя выдать человека только за то, что этого хочет психопатический диктатор», — сказал польский судья. Он отметил, что вынес свое решение исходя из демократических принципов и Декларации прав человека. Белорусская сторона сможет подать апелляцию на отказ в экстрадиции в течение семи дней.

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«Общество [в Белоруссии] разделено на две группы: поддерживающие режим и те, кто нет. Вторая группа, в свою очередь, подвергается насилию и преследованию», — заключил судья.

Ранее стало известно, что арестованный в Белоруссии Роман Протасевич согласился сотрудничать с провластной организацией «Системная правозащита». Он пояснил, что решил трудоустроиться на новое место, так как желает продолжать медиа-деятельность.

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Михаил Кириллов
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