Протасевич вышел на свободу и объявил о работе на провластную организацию

Бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич вышел из-под домашнего ареста и объявил, что начинает сотрудничество с провластной организацией «Системная правозащита». Об этом он рассказал в прямом эфире YouTube-канала InfoSpecNaz.

По словам бывшего оппозиционера, хотя сейчас он и вышел на свободу, уголовное против него не было прекращено. Экс-журналист также отказался отвечать на прямой вопрос о новой мере пресечения, указав, что не может раскрывать конфиденциальную информацию.

Он добавил, что решил трудоустроиться на новое место, так как желает продолжать свою медиа-деятельность. «Надеюсь, у меня получится вернуться в рабочий ритм и рабочую жизнь», — объявил Протасевич.

При этом, по его словам, пока излишне «давать самому себе оценку» по вопросу сотрудничества со следствием и другими государственными структурами Белоруссии. Бывший главред также подчеркнул, что сейчас ему «нужно привыкнуть» к новым обстоятельствам жизни, социуму и рабочим обязанностям.

Протасевич был задержан на территории Белоруссии после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair 23 мая 2021 года. Как позже сообщил белорусский диспетчер Олег Галегов, который потребовал от воздушного судна приземлиться из-за «угрозы взрыва», за операцией по захвату оппозиционера стоял Комитет государственной безопасности.

Вскоре журналист дал в эфире белорусского телевидения большое интервью, где признался в организации массовых беспорядков, и добавил, что хочет «все исправить и жить обычной спокойной жизнью». 25 июля суд смягчил ему меру пресечения и отправил под домашний арест.