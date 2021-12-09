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Посадивший рейс RyanAir с Протасевичем диспетчер рассказал об операции КГБ

NYT: диспетчер Галегов, посадивший рейс RyanAir с Протасевичем, рассказал об операции КГБ

Фото: Paul Hanna / Reuters

Белорусский диспетчер Олег Галегов, посадивший рейс авиакомпании Ryanair в Минске с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту, рассказал об операции КГБ. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах.

По его словам, переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным.

Как отмечает издание, летом 2021 года Галегов нелегально пересек белорусско-польскую границу, после чего связался с посольством США в Варшаве, однако его перенаправили к польским властям. Диспетчер рассказал им, что самолет вынудили сесть из-за операции КГБ.

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Информацию частично подтвердил представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин. По словам Зарина, властям страны удалось получить показания у некого свидетеля, который являлся «непосредственным свидетелем событий в башне управления воздушным движением в Минске». Свидетель рассказал, что действиями в башне руководил офицер КГБ, который получал указания по телефону. Именно этот офицер распорядился передать ложное сообщение о бомбе на борту.

Ранее в октябре Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистскими Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA. В ноябре 2020 года белорусский КГБ внес бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича в список террористов.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, приземлился 23 мая в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения был поднят истребитель МиГ-29, после посадки лайнера информация о минировании не подтвердилась. На борту самолета находилась россиянка Софья Сапега и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, они были задержаны сразу после приземления. Позже девушка призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались данные белорусских силовиков.

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Марина Совина
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