США усилили воздушную активность около России

ВВС США направили для разведки над Украиной и черноморским побережьем сразу четыре воздушных борта. Об этом свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar.

На данный момент над Украиной и побережьем Черного моря находятся Boeing RC-135W Rivet Joint, Bombardier Challenger 650, Boeing RC-135V Rivet Joint и беспилотник Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk. Ранее ВВС США отправляли на подобные вылеты по одному-два летательных аппарата.

Воздушная разведка США усилила свою активность в связи с увеличением перемещений вооруженных сил России у границ с Украиной и попытками разведывательного командования ВВС зафиксировать их.

Задействованные самолеты предназначены преимущественно для ведения радиоразведки, отслеживания наземных и морских целей и целеуказания.

18 января разведывательный самолет НАТО из состава ВВС США Boeing E-8C приблизился к российско-украинской границе. Судя по карте перемещений, он взлетел с территории Польши, вошел в воздушное пространство Украины и затем совершил облет над Донбассом и вернулся на базу.

С декабря 2021 года над территорией Украины и акваторией Черного моря ВВС США начали регулярно проводить разведывательные вылеты с участием стран-союзников НАТО. После небольшого перерыва во время новогодних каникул американские самолеты возобновили разведку.