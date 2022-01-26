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На Украине стартовали испытания пусковой установки комплекса «Нептун»

Defence Express: испытания серийной пусковой установки комплекса «Нептун» стартовали

Кадр: Defence Express

На Украине стартовали испытания серийной пусковой установки берегового ракетного комплекса (БРК) РК-360МЦ «Нептун». Тестирование основных систем установки проводят специалисты Государственного Киевского конструкторского бюро (ГККБ) «Луч» и корпорации «УкрИнМаш». Об этом сообщает Defence Express.

На ходовые испытания вышла пусковая установка УСПУ-360 из состава комплекса РК-360МЦ «Нептун». Машина построена на чешском шасси Tatra T815 с колесной формулой 8х8. Во время прохождения тестов специалисты проверили работу гидравлики машины и выносных опор в зимних условиях.

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В публикации отмечают, что контракт на поставку первого дивизиона комплекса «Нептун» заключили в 2020 году. В состав дивизиона входит 19 машин, которые планируют передать военным в первом квартале 2022 года. Серийные машины комплекса, который проходил испытания на шасси КрАЗ, строят на шасси Tatra.

В сентябре «Укроборонпром» сообщил о повышении мощности боеприпасов комплекса «Нептун». Предприятие «Спецоборонмаш» освоило новую технологию формирования разрывных зарядов, которая увеличивает поражающее действие боеприпасов.

В августе загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Минерал-У» из состава комплекса «Нептун» показали на видео. РЛС построена на чешском шасси.

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Даниил Иринин
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