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Адвоката Сапеги лишат лицензии

Адвокат Софии Сапеги Александр Филанович не прошел аттестацию в министерстве юстиции

Кадр: Тамара Беляева / РИА Новости

Адвоката россиянки Софии Сапеги, обвиняемой в Белоруссии по нескольким статьям, лишат лицензии. Об этом сам Александр Филанович написал 26 января в Facebook.

«Не прошел аттестацию в Минюсте [Белоруссии]. Недостаточно квалифицирован. В течение месяца прекратят лицензию адвоката. Открыт для предложений...» — написал Филанович.

Он добавил, что «тупил на аттестации дико и позволил загнать себя в угол».

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14 января стало известно, что уголовное дело против Сапеги поступило в Гродненский областной суд. Генпрокуратура утверждает , что Сапега вместе с сообщниками создала и администрировала несколько Telegram-каналов, которые дискредитировали белорусскую власть и разжигали социальную рознь. Их деятельность была направлена на «организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан».

Сапегу задержали в мае 2021 года, когда она летела из Афин в Вильнюс вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет авиакомпании Ryanair вынужденно сел в Минске после сообщения о минировании рейса. После приземления Протасевич и Сапега были задержаны. Угроза взрыва не подтвердилась.

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София Сарджвеладзе
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