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В США спрогнозировали скорое начало военных действий на Украине

Замгоссекретаря США Шерман: Россия готовится к военной операции на Украине

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

В Соединенных Штатах ожидают, что Россия в скором времени применит силу в отношении Украины. Таким прогнозом поделилась замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе онлайн-конференции, организованной Yalta European Strategy.

«Мы точно видим все признаки того, что он [президент РФ Владимир Путин] готовится использовать вооруженные силы в период, возможно, между нынешним моментом и серединой февраля», — спрогнозировала Шерман.

Заместитель госсекретаря во время онлайн-конференции не представила никаких доказательств того, что Россия действительно предпримет действия, направленные на эскалацию конфликта. Она лишь заявила о том, что Москва наращивает численность войск на границе для скорого начала военной операции.

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Также она заявила о том, что Украина на настоящий момент не достигла того уровня развития страны, который необходим для получения плана действий для вступления в НАТО.

Ранее Белый дом сообщил, что США направит письменный ответ России на предложения о гарантиях безопасности 26 января. Представители администрации президента США Джо Байдена усомнились в том, что в документ будет включать в себя вопрос о вступлении Украины в НАТО в ближайшее время.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада нагнетают обстановку в отношении Украины посредством эвакуации дипломатов и провокаций. Он добавил, что Россия не планирует никаких враждебных действий в отношении Киева.

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Дмитрий Сотак
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