Премьер Хорватии извинился перед украинцами за слова президента страны

Позиция президента Хорватии Зорана Милановича о возможных действиях в конфликте России и Украины не совпадает с позицией правительства страны. Об этом заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, передает «Страна.ua».

Политик назвал заявления Милановича о том, что его визит на Украину может плохо сказаться на отношениях Хорватии и России, позорными. «Его заявление о коррупции в Украине — это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие несуразности», — извинился он.

По словам Пленковича, на Украине нет солдат Хорватии, а контингент, находящийся в Польше в рамках сил НАТО, уже вернулся. «Я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент», — отметил он.

Ранее президент Хорватии заявил, что страна отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в регионе в случае конфликта между Москвой и Киевом. Он также подчеркнул, что Украина — это «одна из самых коррумпированных стран мира», и заявил, что ей не место в Североатлантическом альянсе. Украина потребовала от Хорватии извинений за слова Милановича.