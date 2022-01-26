Киев потребовал от президента Хорватии извинений за антиукраинские высказывания
Министерство иностранных дел (МИД) Украины отреагировал на антиукраинские заявления президента Хорватии Зорана Милановича по поводу членства Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в условиях напряженной ситуации на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, в министерство была приглашена посол Хорватии в Украине Аница Джамич, которой было выражено глубокое разочарование словами Милановича, а также до ее сведения была доведена позиция Киева об их неприемлемости.
Хорватский президент продемонстрировал пренебрежительное и неблагодарное отношение за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение
При этом в МИДе подчеркнули, что Киев высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, а также рассчитывает на поддержку на пути Украины к ее европейской и евроатлантической интеграции.
О чем сказал Миланович?
25 января президент Зоран Миланович заявил, что Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в регионе в случае конфликта между Россией и Украиной. Он отметил, что именно альянс наращивает свое присутствие в регионе.
Мы тут ни при чем, и не будем. Если будет эскалация, мы отступим до последнего хорватского солдата. Это не имеет отношения к Украине, а к политике Байдена, в которой я вижу непоследовательность и опасное поведение
Политик также назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран мира», и заявил, что ей не место в НАТО. Миланович выразил уверенность, что Хорватии не стоит принимать участие в конфликте между Москвой и Киевом.
Участник «спецопераций Кремля»
В этот же день Миланович был признан на Украине пособником «российских захватчиков» и участником «спецопераций Кремля». Соответствующее сообщение появилось на украинском сайте «Миротворец», в реестр которого хорватского лидера внесли немедленно после его реакции на возможный конфликт между Россией и Украиной.
Пособник российских захватчиков. Распространение кремлевской пропаганды, участие в кремлевских информационных спецоперациях. Поддержка и оправдание российской агрессии против Украины
«Миротворец» — украинский сайт, администраторы которого собирает на нем базу людей, имеющих, по их мнению, антиукраинские настроения, которые проявились в высказываниях или действиях таких лиц. Официально сайт не имеет отношения к властям Украины, однако Киев не блокирует ресурс, несмотря на требования ООН и украинских правозащитников. В реестре сайта также числится президент России Владимир Путин. Недавно туда внесли и высокопоставленных немецких военных.
Подготовка НАТО к войне
Ранее коресспондент Le Figaro Николас Баротти опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к потенциальному конфликту с Россией.
В маневрах принимают участие французские и британские танки, бронемашины, используются противотанковые снаряды и ракеты. В Эстонии дислоцированы около тысячи военных из Франции и Британии — последние особенно активно принимают участие. В марте на место британцев прибудут датчане с фрегатом.
В Латвии дислоцированы силы десяти государств, которыми командуют канадцы, в Литве — Германия, а в Польше — британцы, румыны и хорваты. Подразумевается, что эти подразделения должны сдержать наступление противника, пока НАТО не подготовит военный ответ.