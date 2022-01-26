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Киев потребовал от президента Хорватии извинений за антиукраинские высказывания

МИД Украины потребовал президента Хорватии Милановича опровергнуть слова о членстве в НАТО
Зоран Миланович

Зоран Миланович. Фото: Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отреагировал на антиукраинские заявления президента Хорватии Зорана Милановича по поводу членства Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в условиях напряженной ситуации на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в министерство была приглашена посол Хорватии в Украине Аница Джамич, которой было выражено глубокое разочарование словами Милановича, а также до ее сведения была доведена позиция Киева об их неприемлемости.

Хорватский президент продемонстрировал пренебрежительное и неблагодарное отношение за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение

МИД Украины

При этом в МИДе подчеркнули, что Киев высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, а также рассчитывает на поддержку на пути Украины к ее европейской и евроатлантической интеграции.

О чем сказал Миланович?

25 января президент Зоран Миланович заявил, что Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в регионе в случае конфликта между Россией и Украиной. Он отметил, что именно альянс наращивает свое присутствие в регионе.

Мы тут ни при чем, и не будем. Если будет эскалация, мы отступим до последнего хорватского солдата. Это не имеет отношения к Украине, а к политике Байдена, в которой я вижу непоследовательность и опасное поведение

Зоран Милановичпрезидент Хорватии

Политик также назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран мира», и заявил, что ей не место в НАТО. Миланович выразил уверенность, что Хорватии не стоит принимать участие в конфликте между Москвой и Киевом.

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Участник «спецопераций Кремля»

В этот же день Миланович был признан на Украине пособником «российских захватчиков» и участником «спецопераций Кремля». Соответствующее сообщение появилось на украинском сайте «Миротворец», в реестр которого хорватского лидера внесли немедленно после его реакции на возможный конфликт между Россией и Украиной.

Пособник российских захватчиков. Распространение кремлевской пропаганды, участие в кремлевских информационных спецоперациях. Поддержка и оправдание российской агрессии против Украины

украинский сайт «Миротворец»

«Миротворец» — украинский сайт, администраторы которого собирает на нем базу людей, имеющих, по их мнению, антиукраинские настроения, которые проявились в высказываниях или действиях таких лиц. Официально сайт не имеет отношения к властям Украины, однако Киев не блокирует ресурс, несмотря на требования ООН и украинских правозащитников. В реестре сайта также числится президент России Владимир Путин. Недавно туда внесли и высокопоставленных немецких военных.

Подготовка НАТО к войне

Ранее коресспондент Le Figaro Николас Баротти опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к потенциальному конфликту с Россией.

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В маневрах принимают участие французские и британские танки, бронемашины, используются противотанковые снаряды и ракеты. В Эстонии дислоцированы около тысячи военных из Франции и Британии — последние особенно активно принимают участие. В марте на место британцев прибудут датчане с фрегатом.

В Латвии дислоцированы силы десяти государств, которыми командуют канадцы, в Литве — Германия, а в Польше — британцы, румыны и хорваты. Подразумевается, что эти подразделения должны сдержать наступление противника, пока НАТО не подготовит военный ответ.

Марина Совина
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