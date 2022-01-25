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На Украине президента Хорватии признали пропагандистом Кремля

Президента Хорватии Зорана Милановича внесли в реестр украинского сайта «Миротворец»

Фото: Globallookpress.com

Президента Хорватии Зорана Милановича на Украине признали пособником «российских захватчиков» и участником «спецопераций Кремля». Так Милановича описали на украинском сайте «Миротворец», в реестр которого хорватского президента внесли немедленно после его реакции на возможный конфликт между Россией и Украиной.

«Пособник российских захватчиков. Распространение кремлевской пропаганды, участие в кремлевских информационных спецоперациях. Поддержка и оправдание российской агрессии против Украины», — охарактеризовали администраторы «Миротворца» отношение к Милановичу.

Хорватский президент стал «пропагандистом Кремля» и участником «гуманитарной агрессии» против Украины после отказа отправить хорватских военнослужащих поддержать Киев в случае военного конфликта с Москвой. Напротив, Миланович пригрозил отозвать силы страны из состава контингента НАТО в случае такого развития событий. «Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех до последнего хорватского солдата. До последнего!» — заявил он.

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«Миротворец» — украинский сайт, появившийся в 2014-м году. Администраторы ресурса собирают на нем базу всех людей, имеющих, по их мнению, антиукраинские настроения, которые проявились в высказываниях или действиях таких лиц. Официально сайт не имеет отношения к властям Украины, однако Киев не блокирует ресурс, несмотря на требования ООН и украинских правозащитников. В реестре сайта можно найти, например, президента России Владимира Путина. Недавно туда внесли и высокопоставленных немецких военных.

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Дмитрий Настасьев
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