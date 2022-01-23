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Бывшего главкома ВМС ФРГ внесли в базу «Миротворца» из-за слов о Крыме

Экс-глава ВМС ФРГ Шенбах попал в базу украинского сайта «Миротворец» за слова о Крыме

Фото: Shutterstock

Бывший главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМС) ФРГ Кай-Ахим Шенбах внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, причиной появления фамилии немецкого военного в базе стало его участие «в попытках легализации оккупации» Крыма и «в актах гуманитарной агрессии против Украины».

Ранее в январе Шенбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований заявил, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. Его слова вызвали резкую критику со стороны украинских властей, в Минобороны Германии также подчеркнули, что категорически не согласны с позицией Шенбаха относительно принадлежности полуострова.

После этого Шенбах сообщил, что уходит в отставку. По его словам, он подал прошение об отставке, и министр обороны Кристин Ламбрехт его одобрила. На Украине это решение поприветствовали.

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Варвара Кошечкина
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