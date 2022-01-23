На Украине приветствовали отставку главкома ВМС ФРГ после слов о Крыме

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник приветствовал отставку командующего Военно-морскими силами (ВМС) ФРГ Кая-Ахима Шенбаха после заявлений о том, что Крым не вернется в состав Украины. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Welt.

«Мы приветствуем, что Шенбах подал в отставку», — сообщил Мельник. По его словам, заявление Шенбаха «повергло всю украинскую общественность в глубокий шок»

Он подчеркнул, что произошедшая ситуация «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии, причем не только с украинской точки зрения».

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом ФРГ Кай-Ахим Шенбах подтвердил, что уходит в отставку после заявлений о невозможности возвращения Крыма Украине. Шенбах сообщил, что он подал прошение об отставке, и министр обороны Кристин Ламбрехт его одобрила.

22 января германский вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований заявил, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины.

В Минобороны Германии заявили, что категорически не согласны с позицией Шенбаха относительно принадлежности полуострова. «Данные высказывания по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства», — сообщили в ведомстве.