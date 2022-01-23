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Главком ВМС ФРГ подтвердил уход в отставку после заявлений о возвращении Крыма

Главком ВМС ФРГ Шенбах подтвердил уход в отставку после заявлений о возвращении Крыма

Фото: Wikipedia

Главнокомандующий Военно-морским флотом ФРГ Кай-Ахим Шенбах подтвердил, что уходит в отставку после заявлений о невозможности возвращения Крыма Украине. Об этом сообщает агентство BILD.

Шенбах сообщил, что он подал прошение об отставке, и министр обороны Кристин Ламбрехт его одобрила.

«Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от исполнения обязанностей главнокомандующего военно-морскими силами. Федеральный министр удовлетворила мою просьбу», — сообщил экс-министр.

Он отметил, что считает такой шаг необходимым для того, чтобы избежать дальнейшего ущерба флоту Германии, Бундесверу и Германии в целом.

Отмечается, что до тех пор, пока не будет выбран новый главнокомандующий ВМС, его обязанности будет заместитель Шенбаха контр-адмирал Ян Кристиан Каак.

Ранее о намерении Шенбаха уйти в оставку после резонансных высказываний о принадлежности Крыма сообщило агентство Spiegel. По его информации, министр обороны ФРГ на экстренном совещании обсудила ситуацию с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном. Они пришли к выводу, что Шенбах должен немедленно публично разъяснить свои заявления.

22 января германский вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований заявил, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. По его мнению, это факт.

В Минобороны Германии заявили, что категорически не согласны с позицией Шенбаха относительно принадлежности полуострова. «Данные высказывания по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства», — сообщили в ведомстве.

Марина Совина
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