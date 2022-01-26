Историк объяснил отказ Сталина от реформ

После войны в СССР разрабатывали реформы, которые не удалось реализовать при жизни Иосифа Сталина. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института советской и постсоветской истории, профессор Школы исторических наук НИУ ВШЭ Олег Хлевнюк объяснил в интервью «Ленте.ру» отказ Сталина от реформ.

По словам Хлевнюка, после войны в СССР разрабатывались преобразования в отдельных сферах жизни. Народный комиссариат финансов СССР работал над предложениями о легализации частных предприятий. В свою очередь в Министерстве внутренних дел СССР предлагали реформировать лагерную систему.

Хлевнюк подчеркнул, что Сталин был противником реформ. «Сталин вообще по своему типу личности был очень осторожным и консервативным человеком, догматиком. К тому же к старости многие люди становятся более консервативными и менее склонными ко всяким переменам. Сталин не был исключением», — отметил он.

Доктор исторических наук предположил, что Сталин опасался влияния преобразований на власть в стране.

В сентябре Министерство обороны России опубликовало архивные документы о битве на Курской дуге. Среди раскрытых документов оказался приказ Иосифа Сталина, который объяснял причины неудачного применения танков Красной армией в начале Великой Отечественной войны.