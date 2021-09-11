Опубликованы документы о битве советских танкистов на Курской дуге

Министерство обороны России опубликовало мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста» с архивными материалами о тактике советских танкистов, которая привела к победе Красной армии в битве на Курской дуге.

«Ежегодно в нашей стране во второе воскресенье сентября отмечается День танкиста. Этот праздник был учрежден 75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года», — говорится во вступлении проекта.

Среди документ есть и редкий архив — приказ Иосифа Сталина от 16 октября 1942 года, в котором объясняются причины неудачного применения Красной армией танков в начальный период Великой Отечественной войны. В материале говорится, что «танки при атаке отрываются от пехоты», а «артиллерия до начала танковой атаки не подавляет противотанковые средства» противника. Также не всегда используются орудия танковой поддержки, а сами танки не могут выполнить основной задачи уничтожить пехоты противника.

В материалах отмечается, что что танки не должны отрываться от своей пехоты более чем на 200–400 метров, а их цель — уничтожить пехоты противника. В битве на Курской дуге с обеих сторон участвовали более четырех миллионов человек, более 69 тысяч орудий и минометов, 14 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч самолетов». К концу операции в советской дивизии осталось 30 танков и в ротах не более 40 человек.

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