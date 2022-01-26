Чемпион UFC Усман признался в желании завоевать второй пояс

Американский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман признался, что хотел бы иметь два пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Интервью со спортсменом опубликовано в GQ.

34-летний чемпион UFC в полусреднем весе отметил, что в определенный момент понял, что может побороться за титул в полутяжелом весе. «Я не хотел бы драться в среднем, с Исраэлом Адесаньей. Тогда я решил, что могу побить Яна Блаховича (на тот момент поляк удерживал пояс в полутяжелом весе — прим. «Ленты.ру.») и доказать, что могу драться в любом дивизионе», — отметил он.

В ноябре 2021-го Усман одержал победу во втором поединке против Колби Ковингтона и в пятый раз защитил титул чемпиона UFC. Усман ни разу не проигрывал под эгидой промоушена. Его победная серия насчитывает 14 поединков.

30 октября 2021-го Блахович уступил Гловеру Тейшере и утратил титул чемпиона UFC. Он лишь раз защитил титул, оказавшись сильнее Адесаньи, который поднялся в весе ради противостояния.