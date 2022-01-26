Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров анонсировал визит главы британского МИД в Москву

Лавров: глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетит Москву в течение двух недель
Лиз Трасс

Лиз Трасс . Фото: Leon Neal / Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетит Москву в ближайшие две недели. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Мы уже согласовали дату. Это будет в течение двух недель», — анонсировал Сергей Лавров в разговоре с журналистами в среду, 26 января.

Ранее госпожа Трасс заявила, что Лондон в ближайшие дни может представить проект новых, более жестких санкций против ряда физических и юридических лиц в России. Она также не исключила персональных санкций против президента РФ Владимира Путина.

25 января была анонсирована поездка министра иностранных дел Великобритании на Украину. О конкретных датах пока неизвестно. Трасс рассказала журналистам, что поддерживает постоянный контакт с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Она также добавила, что Лондон работает со своими партнерами над введением жестких санкций в отношении Москвы

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Медведев вышел в полуфинал Australian Open
В Москве уроженца Чечни задержали за убийство из-за просьбы «быть потише»
СБУ обвинила Россию в поставке противопехотных мин в Донбасс
Названы самые популярные ноутбуки
«Единая Россия» попросила отправить в Донбасс военную продукцию
Франция запретила лечение ЛГБТ-людей от их ориентации
Названо место Украины в рейтинге сильнейших армий мира
Оценена вероятность введения Байденом санкций против Путина
Лавров заявил о военном угаре Запада
В США предложили пожить в доме из фильма с Мэрилин Монро
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter