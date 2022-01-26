Лавров анонсировал визит главы британского МИД в Москву

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетит Москву в ближайшие две недели. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Мы уже согласовали дату. Это будет в течение двух недель», — анонсировал Сергей Лавров в разговоре с журналистами в среду, 26 января.

Ранее госпожа Трасс заявила, что Лондон в ближайшие дни может представить проект новых, более жестких санкций против ряда физических и юридических лиц в России. Она также не исключила персональных санкций против президента РФ Владимира Путина.

25 января была анонсирована поездка министра иностранных дел Великобритании на Украину. О конкретных датах пока неизвестно. Трасс рассказала журналистам, что поддерживает постоянный контакт с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Она также добавила, что Лондон работает со своими партнерами над введением жестких санкций в отношении Москвы