Глава британского МИД поедет на Украину
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс поедет на Украину на следующей неделе
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Украину на следующей неделе. Точная дата ее визита не уточняется. О подготовке поездки рассказала сама дипломат, цитату приводит ТАСС.
«Я встречалась с министром [иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой в декабре в Лондоне, мы поддерживаем постоянный контакт. Я также совершу визит на Украину на следующей неделе», — рассказала она, отвечая на вопросы журналистов. Тасс добавила, что Лондон работает со своими партнерами над введением жестких санкций в отношении Москвы в том случае, если она продолжит угрожать Киеву.
19 января Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его визит стал «символом поддержки украинской стороны на фоне опасений о российском вторжении».