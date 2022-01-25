Глава британского МИД поедет на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Украину на следующей неделе. Точная дата ее визита не уточняется. О подготовке поездки рассказала сама дипломат, цитату приводит ТАСС.

«Я встречалась с министром [иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой в декабре в Лондоне, мы поддерживаем постоянный контакт. Я также совершу визит на Украину на следующей неделе», — рассказала она, отвечая на вопросы журналистов. Тасс добавила, что Лондон работает со своими партнерами над введением жестких санкций в отношении Москвы в том случае, если она продолжит угрожать Киеву.

19 января Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его визит стал «символом поддержки украинской стороны на фоне опасений о российском вторжении».