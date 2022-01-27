Исследовательское судно «Евгений Горигледжан» выйдет на испытания

В России началась подготовка океанографического исследовательского судна (ОИС) «Евгений Горигледжан» к выходу на ходовые испытания. Корабль проекта 02670 построен для Министерства обороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию»).

«Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК), готовится к началу ходовых испытаний», — отметили в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что 25 января исследовательское судно «Евгений Горигледжан» совершило переход из акватории завода «Янтарь» в Балтийск.

Экипаж корабля и сотрудники завода готовят ОИС к началу заводских ходовых испытаний. В ходе работ корабль совершит несколько выходов в море. Также предусмотрена проверка всех систем и механизмов ОИС. После этого корабль передадут заказчику.

В основе корабля «Евгений Горигледжан» лежит модернизированное спасательное буксирное судно МБ-305. Работы над кораблем начали в 2016 году, а в 2020-м ОИС спустили на воду. Корабль предназначен для проведения экологического мониторинга, подводных работ и океанографической съемки дна.

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили о начале учений в Баренцевом море. В маневрах задействуют около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.