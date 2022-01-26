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Северный флот начал учения в Баренцевом море

Северный флот и Арктическая экспедиционная группировка начали учения в Баренцевом море

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Силы Северного флота России начали выполнять практические действия в Баренцевом море и на береговых полигонах в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Учения проводятся под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева и проходят в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год. В них примут участие до 1,2 тысячи военнослужащих, около 140 единиц боевой и специальной техники, 20 летательных аппаратов, 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

В ходе учений будет оцениваться уровень подготовки органов военного управления флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению силами и войсками в рамках решения задач по обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности.

Ранее в Минобороны рассказали, что в составе береговых ракетно-артиллерийских войсках (БРАВ) ВМФ России появятся дополнительные подразделения. На данный момент в БРАВ включены около восьми дивизионов комплекса «Бал». Планируется, что в скором времени начнется их перевооружение на новые ракеты. Первыми оснастят бригады Северного и Черноморских флотов.

Марина Совина
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