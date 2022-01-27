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Назван срок появления первого электромобиля от Bentley

Bentley представит первый электромобиль в 2025 году

Фото: Shutterstock

Компания Bentley, принадлежащая немецкому автопроизводителю Volkswagen, назвала срок появления первого фирменного электрокара. Как сообщает CNCB, машина на аккумуляторных батареях будет производится в Великобритании на заводе в Крю, представить ее обещают в 2025 году.

Кроме того, в течение следующих 10 лет компания планирует инвестировать в решения для устойчивого развития 2,5 миллиарда фунтов (3,4 миллиарда долларов). К 2030-му компания планирует стать полностью электрическим брендом класса люкс. В начале года Bentley показа обновленный гибрид Bentayga с бензиновым битурбомотором V6 3.0 и электродвигателем. В будущем компания планирует показать еще один подзаряжаемый гибрид: на очереди электрифицированный седан Flying Spur.

Ранее другой люксовый автопроизводитель — Lamborghini — объявил, что с 2023 года перестанет выпускать автомобили, работающие только на бензиновых двигателях. Ожидается, что в следующем году в 2023-м Lamborghini представит свой первый гибрид, оснащенный как двигателем внутреннего сгорания (ДВС), так и электродвигателем. Уже с 2024 года электродвигатели получит весь модельный ряд, включая кроссовер Urus и спорткар Aventador.

Кроме того, о наращивании производства электромобилей объявил и General Motors. К 2025 году GM хочет довести объемы производства до 1 миллиона электрокаров, всего на направление планируется потратить 35 миллиардов долларов.

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Платон Щукин
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