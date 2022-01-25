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Американский гигант потратит миллиарды долларов на свержение Tesla

General Motors вложит 6,6 миллиарда долларов в наращивание производства электрокаров

Фото: General Motors / Reuters

Крупнейшая американская автокорпорация General Motors (GM) собирается в ближайшие годы вложить примерно 6,6 миллиарда долларов в наращивание выпуска электрических пикапов и строительство нового завода по производству батарей для электрокаров, пишет CNBC.

Инвестиции отражают амбиции гиганта в электромобильном секторе и укладываются в намерения «свергнуть» Tesla как лидера по продажам таких авто в США. В GM уже заявляли, что планируют обойти конкурента к середине десятилетия. К 2025 году GM хочет довести объемы производства до 1 миллиона электрокаров, всего на направление планируется потратить 35 миллиардов долларов.

GM Котировки акций от TradingView

Пока что GM от цели далека: Tesla не приводит данных отдельно по США, однако известно, что на мировом уровне в 2021 году компания продала около 940 тысяч электромобилей. Продажи GM не достигли и 250 тысяч, в США они находятся на третьем месте, уступая также Ford.

Переход к электромобилям планирует все больше автопроизводителей по всему миру: отказ от выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания укладывается в усилия стран по декарбонизации экономики. Часть компаний планирует полностью отказаться от производства традиционных авто. Так, в конце января о планах перестать выпускать автомобили, работающие только на бензиновых двигателях, объявил итальянский концерн Lamborghini, принадлежащий Volkswagen.

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Платон Щукин
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