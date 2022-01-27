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Экс-глава СБР объяснил снятие биатлонистов с рейса в Пекин разгильдяйством

Экс-глава СБР Драчев о невылете членов команды на ОИ: безответственность и разгильдяйство

Фото: Shutterstock

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев раскритиковал руководство национальной команды. Его объяснение ситуации приводит «Чемпионат.com».

«В СБР не знали, когда им вылетать в Пекин? Когда и у каких QR-кодов истекает срок? Это несерьезно», — возмутился Драчев. Экс-глава команды назвал происходящее безответственностью и разгильдяйством. Он выразил надежду, что ситуация быстро разрешится и команда в полном составе доберется до Пекина.

27 января стало известно, что биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову, старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса в Пекин из-за проблем с документами. QR-код Казакевич оказался «красным», что означает запрет на въезд в Китай. Остальные члены делегации не смогли предоставить код из специального приложения. Их вылет отложили на сутки.

Соревнования биатлонистов на Олимпиаде пройдут с 5 по 19 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.

Дарья Коршунова
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