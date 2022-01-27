Полицейским Британии запретили быстро ездить из-за взрывающихся машин

В Британии полицейским ограничили скорость езды во время экстренных ситуаций из-за угрозы взрыва старых служебных машин. Исключением из правила не являются даже погони за преступниками, уточняет Daily Mail.

Новые правила распространяются на BMW 1999 года с двигателями N57. Полицейским на таких автомобилях, в том числе сотрудникам дорожной полиции, нельзя ехать быстрее 32 километров в час. Если нарушителя преследуют на автомагистрали, лимит скорости увеличивается до 145 километров в час. Источник сообщил журналистам, что за превышение скорости сотрудников полиции ждет увольнение.

Ограничение ввели после смерти полицейского из Колумбии Ника Дамфриса — в 2020 году двигатель его BMW взорвался во время экстренного выезда. На слушании по пересмотру дела в мае 2021-го выяснилось, что до инцидента автомобиль Дамфриса сдавали в ремонт около четырех раз.

На данный момент BMW сотрудничает с полицией, чтобы разрешить ситуацию. «Эта проблема возникла из-за специфики работы полицейских. Во время экстренных ситуаций машины подвергаются дополнительной нагрузке, которая может повредить важные детали. Чтобы в будущем избежать поломки, мы будем тщательно следить за состоянием полицейских автомобилей», — заявил представитель компании.

В декабре 2021 года от взрыва служебной машины погиб американский боец ММА Джесси Генри. Спортсмен работал пожарным. Он занимался ремонтом шины своего автомобиля, когда покрышка внезапно взорвалась. Генри скончался в больнице из-за травмы головы.