Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Полицейским Британии запретили быстро ездить из-за взрывающихся машин

Полицейским Британии ограничили скорость езды из-за угрозы взрыва служебных автомобилей

Фото: Globallookpress.com

В Британии полицейским ограничили скорость езды во время экстренных ситуаций из-за угрозы взрыва старых служебных машин. Исключением из правила не являются даже погони за преступниками, уточняет Daily Mail.

Новые правила распространяются на BMW 1999 года с двигателями N57. Полицейским на таких автомобилях, в том числе сотрудникам дорожной полиции, нельзя ехать быстрее 32 километров в час. Если нарушителя преследуют на автомагистрали, лимит скорости увеличивается до 145 километров в час. Источник сообщил журналистам, что за превышение скорости сотрудников полиции ждет увольнение.

Материалы по теме:
Дорожная паутина Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
Дорожная паутинаПоследние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
23 ноября
Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
Не въезжаем.В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
28 сентября

Ограничение ввели после смерти полицейского из Колумбии Ника Дамфриса — в 2020 году двигатель его BMW взорвался во время экстренного выезда. На слушании по пересмотру дела в мае 2021-го выяснилось, что до инцидента автомобиль Дамфриса сдавали в ремонт около четырех раз.

На данный момент BMW сотрудничает с полицией, чтобы разрешить ситуацию. «Эта проблема возникла из-за специфики работы полицейских. Во время экстренных ситуаций машины подвергаются дополнительной нагрузке, которая может повредить важные детали. Чтобы в будущем избежать поломки, мы будем тщательно следить за состоянием полицейских автомобилей», — заявил представитель компании.

В декабре 2021 года от взрыва служебной машины погиб американский боец ММА Джесси Генри. Спортсмен работал пожарным. Он занимался ремонтом шины своего автомобиля, когда покрышка внезапно взорвалась. Генри скончался в больнице из-за травмы головы.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Россиянам посоветовали ничего не делать на фоне резкого обвала рубля
«ВКонтакте» покажет концерт Мацуева и Башмета
Модный дом дочери Рамзана Кадырова закрыл все магазины
В МИД рассказали о непростых переговорах «нормандского формата»
Tesla отказалась выпускать дешевый электрокар
Мужчина упал с крыши, сломал почти все кости и выжил
В МИД России рассказали о попытках Запада рассорить русских и украинцев
В «Векторе» отреагировали на вывод об отсутствии эффективности «ЭпиВакКороны»
Павел Мамаев женился на YouTube-блогерше
Мэр прифронтового украинского города обвинил Запад в нагнетании ситуации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter