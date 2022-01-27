В Финляндии заявили о неготовности вступить в НАТО

Правительство Финляндии не рассматривает возможность вступления в НАТО в ближайшее время. О неготовности присоединиться к альянсу в интервью газете El Pais заявила премьер-министр республики Санна Марин.

«Мы не обсуждаем эту возможность [о присоединении к альянсу] сейчас, но мы сохраняем за собой возможность сделать это в будущем — в случае если мы так решим. В последние годы мы очень сблизились с НАТО, и наша основная структура безопасности — это Евросоюз», — рассказала политик, отметив важность сплоченности ЕС для «убедительного ответа» России в случае эскалации конфликта на Украине.

Марин подчеркнула, что ответные меры России на западные санкции оказали влияние на Финляндию, однако коммерческие отношения между Хельсинки и Москвой продолжаются.

Ранее с опровержением планов вступления в альянс выступил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, Хельсинки не планируют менять курс в международной политике. «Финляндия не обсуждает возможность вступления в НАТО с Брюсселем, кроме того, у нее нет такого проекта», — подчеркнул Хаависто.