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В Финляндии заявили о неготовности вступить в НАТО

Премьер Финляндии Марин: мы не обсуждаем возможность вступления в НАТО
Санна Марин

Санна Марин. Фото: Vincent West / Reuters

Правительство Финляндии не рассматривает возможность вступления в НАТО в ближайшее время. О неготовности присоединиться к альянсу в интервью газете El Pais заявила премьер-министр республики Санна Марин.

«Мы не обсуждаем эту возможность [о присоединении к альянсу] сейчас, но мы сохраняем за собой возможность сделать это в будущем — в случае если мы так решим. В последние годы мы очень сблизились с НАТО, и наша основная структура безопасности — это Евросоюз», — рассказала политик, отметив важность сплоченности ЕС для «убедительного ответа» России в случае эскалации конфликта на Украине.

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Марин подчеркнула, что ответные меры России на западные санкции оказали влияние на Финляндию, однако коммерческие отношения между Хельсинки и Москвой продолжаются.

Ранее с опровержением планов вступления в альянс выступил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, Хельсинки не планируют менять курс в международной политике. «Финляндия не обсуждает возможность вступления в НАТО с Брюсселем, кроме того, у нее нет такого проекта», — подчеркнул Хаависто.

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Анжелика Бережная
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