Американский генерал призвал уступить России в вопросе Украины

Американский генерал-лейтенант в отставке Дейл Дейли призвал США уступить России в вопросе Украины и Грузии. Такое мнение он выразил в статье для National Interest (NI), подготовленной в соавторстве с военным консультантом Джеймсом Фаруэллом.

Как считает военачальник, Вашингтон должен заверить Москву в том, что эти два государства не станут членами НАТО. «Эти страны не имеют права сами вступать в НАТО, их членство возможно только по приглашению», — указал он.

По словам Дейли, для интересов безопасности Запада нет необходимости, чтобы они стали членами альянса. «Западу не нужно делать им двусмысленные намеки, чтобы Россия почувствовала, что отношения с ними равносильны членству в блоке», — полагает он.

Также в публикации отмечается, что Украине необходимо пойти по пути Австрии, которая получила нейтральный статус после Второй Мировой войны. Так, Украина могла бы принять статус, аналогичный австрийскому. «Австрия — демократия, которая сотрудничает со всеми сторонами и сохраняет свою независимость», — говорится в статье.

При этом такой статус бы не навредил Западу, а также устранил бы угрозу, опасения из-за которой высказывает РФ, заключили авторы статьи.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США может отказаться от голосования за вступление в НАТО Украины и Грузии — такое решение вопроса было бы удобоваримым для России. Дипломат предложил юридически оформить такое обязательство, и тогда, как считает замглавы МИД, это станет компромиссом в давнем споре России и НАТО.