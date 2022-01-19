В МИД России предложили США решение вопроса напряженности в Европе

США может отказаться от голосования за вступление в НАТО Украины и Грузии — такое решение вопроса было бы удобоваримым для России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на встрече международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат считает, что такой шаг будет куда проще, чем попытка убедить весь состав альянса в необходимости такого решения. Он добавил, что такое возможно лишь при наличии у США политической воли и желания решить проблему роста напряженности в Европе.

Дипломат предложил юридически оформить такое обязательство, и тогда, как считает замглавы МИД, это станет компромиссом в давнем споре России и НАТО. «Необходимо формально отозвать формулу Бухарестского саммита 2008 года, согласно которой Украина и Грузия станут членами НАТО. Или в качестве альтернативы, если США возьмет на себя одностороннее обязательство, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы будем готовы рассмотреть эту опцию», — заявил Рябков.

Ранее Рябков призвал США прекратить поставлять вооружение Украине и посылать инструкторов для содействия в сооружении военных баз и проведении учебно-тренировочных мероприятий.

18 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен одновременно следить за всеми возможными угрозами и сосредоточиться на модернизации из-за подъема Китая и России. Он рассказал, что НАТО все больше инвестирует в новые современные технологии, и поприветствовал рост расходов на оборону.