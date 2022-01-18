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Генсек НАТО заявил о необходимости модернизации альянса из-за Китая и России

Генсек НАТО Столтенберг: альянс должен одновременно следить за всеми возможными угрозами

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

НАТО должно одновременно следить за всеми возможными угрозами и сосредоточиться на модернизации из-за подъема Китая и России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Bild.

«Мы должны одновременно следить за всем: подъемом России, соответственно, Китая, агрессией России, киберугрозами, КНДР, пролиферацией ядерного оружия, всеми остальными постоянными угрозами нашим государствам-членам. Поэтому мы должны сотрудничать с северо-американцами, поэтому мы должны модернизировать наш альянс», — подчеркнул он.

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Столтенберг рассказал, что НАТО все больше инвестирует в новые современные технологии, и поприветствовал рост расходов на оборону в ФРГ. «Германия является очень ценным союзником, мы видели, что расходы на оборону действительно медленно выросли», — отметил он.

Ранее Североатлантический альянс объявил космос пространством коллективной обороны. Согласно представленной стратегии, теперь Пятая статья Североатлантического договора, согласно которой нападение на любого из членов НАТО трактуется как нападение на весь альянс, будет распространяться и на космическое пространство.

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Анжелика Бережная
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