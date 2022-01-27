Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала отказ Германии поставлять оружие на Украину. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы считаем, что единство не означает идентичности», — заявила Псаки. Она подчеркнула, что у разных стран есть разные возможности и юридические полномочия. «Но самое важное — быть едиными против воинственной риторики, наращивания сил и возможности того, что Россия вторгнется в суверенную страну Украину», — заключила пресс-секретарь.

Ранее Германия отказалась поставлять летальное оружие Украине. В Минобороны ФРГ посчитали, что подобные поставки не смогли бы помочь решению конфликта в Донбассе. С такой же позицией выступают канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок. Решение властей в большинстве своем поддержали и граждане Германии.

