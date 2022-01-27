Немцы поддержали отказ от поставок оружия и техники Украине

Почти 60 процентов немцев поддержали решение германского правительства об отказе поставлять оружие и технику на Украину. Опрос мнения граждан ФРГ провел социологический институт YouGov, сообщает агентство DPA.

Согласно данным исследования, против поставок выступили 59 процентов опрошенных. Также немцы поделились мнением о роли Германии в урегулировании кризиса на Украине — более половины считает, что канцлер ФРГ Шольц должен провести с президентом России Владимиром Путиным переговоры по деэскалации.

Граждане ФРГ также высказались об отношении к российскому газопроводу «Северный поток-2». В поддержку «СП-2» высказались 47 процентов опрошенных, 33 процента выступили против. Всего в исследовании приняли участие 2042 человека старше 18 лет.

Ранее представитель Минобороны ФРГ заявил, что Германия не станет поставлять летальное оружие Украине. В военном ведомстве посчитали, что подобные поставки не смогли бы помочь решению конфликта в Донбассе. С такой же позицией выступают канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.

25 января член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что угрозы НАТО о введении очередных санкций в отношении России не способствуют деэскалации напряжения в Европе. По мнению политика, странам альянса следует научиться разговаривать с Москвой не с позиции силы и угроз, а на языке дипломатии, как с равноправным партнером.