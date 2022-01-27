«Индекс Иванова» показал улучшение настроения среднестатистического потребителя

Сбер представил очередной «индекс Иванова», отражающий динамику и структуру расходов среднестатистического россиянина, и его восприятие экономической ситуации в стране. Индекс потребительских настроений в четвертом квартале 2021 года снизился впервые с конца 2020 года, но компоненты индекса остались близки к уровням 2016-2021 годов, что говорит об улучшении настроений по сравнению с предыдущим годом.

«На рынке труда сейчас высокое предложение для работодателей: 15 процентов компаний столкнулись с нехваткой кадров в четвертом квартале. Ивановы стали меньше тревожиться из-за безработицы на фоне ее возвращения на доковидные уровни — среди опрошенных она составила 11 процентов. Некоторое снижение индекса потребительских настроений: с минус 16 процентов в третьем квартале до минус 18 процентов в четвертом квартале 2021 года можно объяснить тем, что данные были получены в ходе опросов с 22 ноября по 10 декабря, когда число инфицированных коронавирусом в России было высокое, инфляция достигла пика, рубль ослаб, а дополнительных социальных выплат не планировалось. По–прежнему больше всего людей беспокоило состояние здоровья, это отметили 58 процентов опрошенных. На втором месте — рост инфляции и этот фактор указали 54 процентов опрошенных», — рассказал руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

На фоне снижения беспокойства по поводу безработицы индекс оценки бизнес-перспектив в четвертом квартале 2021 достиг исторического максимума — 21 процент, повысившись на 3 п. процентных пунктов относительно уровня того же периода 2020 года.

Традиционно «индекс Иванова» исследует покупательские предпочтения респондентов. Согласно опросу, проведенному в декабре 2021 года, 74 процента Ивановых совершали онлайн-покупки в предыдущие шесть месяцев. Эта доля снизилась незначительно по сравнению с предыдущим кварталом, но частота онлайн-покупок увеличилась.

Доля тех, кто покупает через интернет продукты питания, стабилизировалась на уровне 31 процент (столько же она составила в 3 квартале 2021 года), частота заказов также была стабильной: около 70 процентов онлайн-покупателей отметили, что приобретают продукты как минимум раз в месяц, а 15 процентов — как минимум раз в неделю (так же как в 3 квартале 2021 года).

Впервые за время проведения опросов онлайн-магазины оказались популярнее открытых рынков. Доля онлайна в продуктовой рознице увеличилась с 5 процентов в 1 квартале 2020 года до 9 процентов в 4 квартале 2021 года, а доля открытых рынков почти не изменилась (8 процентов в 2021 году). Также отмечается снижение доли гипермаркетов: с 19 до 16 процентов в аналогичный период. При этом доля магазинов «у дома» осталась высокой — более трети. При этом доля супермаркетов немного снизилась и в 4 квартале 2021 года составила 15 процентов. Все этого говорит о том, что продуктовые онлайн-магазины и магазины «у дома» «перетягивают» покупателей у крупных офлайн-форматов.

Доля Ивановых, у которых есть брокерский онлайн-счет, увеличилась на 5 процентных пункта, составив 15 процентов. Доля тех, кто планирует открыть брокерский счет почти не изменилась, что указывает на замедление этого тренда. Одним из объяснений может быть ужесточение политики ЦБ: после нескольких повышений ключевой ставки в втором полугодие ставки по депозитам стали более привлекательными для Ивановых.

Ивановы по-прежнему заинтересованы в инвестициях в ценные бумаги. Доля тех, кто хочет инвестировать сумму до 15 тысяч рублей, повысилась, а доля тех, кто планирует вложить более 15 тысяч рублей осталась такой же, как годом ранее. В целом респонденты стали более позитивно оценивать инвестиции, чем год назад (доля тех, кто не хочет инвестировать на фондовом рынке, снизилась с 17 до 14 процентов).

В 4 квартале 2021 года 15 процентов компаний намеревались нанять новых сотрудников, но не могли заполнить имеющиеся вакансии из-за сложной ситуации на рынке труда. У 31 процента компаний есть незаполненные вакансии, на которые они не нанимают новых сотрудников и перекладывают обязанности на тех, кто уже работает. Это приводит к избыточной загруженности работников.

В декабрьском опросе около 73 процентов Ивановых сказали, что пользовались услугами такси в предыдущие шесть месяцев. Это на 3 процентных пунктов меньше, чем в декабре 2020 года, когда пандемия была в более острой фазе, и многие рассматривали такси как более безопасную альтернативу общественному транспорту.

Примерно 47 процентов Ивановых для заказа такси пользовались приложением, это больше, чем в июне 2021 года (43 процента) и чем годом ранее (46 процентов). Значительнее всего популярность приложений такси выросла в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек.

Таким образом, есть потенциал для дальнейшего повышения популярности сервисов такси, так как, по данным опроса, 42 процента Ивановых пользуются услугами такси несколько раз в месяц, а 36 процентов — лишь несколько раз в год. При этом средневзвешенная стоимость поездки на такси в России в 4 квартале 2021 года составила 275 рублей. Это на 16 процентов больше, чем годом ранее, и скорее всего, этот рост продолжится.

Разница между стоимостью поездок в крупных и небольших городах сократилась: в первом случае она теперь примерно на 33 процента выше, чем во втором, тогда как год назад расхождение достигало 49 процентов. Средняя стоимость поездки на такси в городах с населением более 1 миллиона человек повысилась на 8 процентов с уровня годичной давности до 313 рублей, а в городах, где проживает от 100 тысяч до 1 миллиона человек — выросла на 21 процент до 235 рублей.

Приблизительно 61 процент респондентов, которые заказывали такси через мобильное приложение, отметили, что они сравнивают цены перед заказом.

Примерно 25 процентов Ивановых в последние 12 месяцев проходили онлайн-обучение, это на 3 процентных пункта больше, чем в июне 2021 года (среди респондентов, которые проходили какие-либо образовательные курсы, около 67 процентов делали это в онлайн-режиме, как и в июне 2021 года). Приблизительно 75 процентов из них сказали, что платили за обучение, это на 10 процентных пунктов больше, чем в июне. Основными каналами получения образовательных услуг в интернете были специализированные онлайн-платформы (52 процента) и соцсети (38 процентов).

«Индекс Иванова» — индекс потребительской уверенности, выпускаемый ежеквартально с 2013 года группой аналитиков SberCIB Investment Research (ранее — Sberbank Investment Research). Один из самых авторитетных потребительских индексов в России и за рубежом, на выводы которого опираются многие исследования. Отражает текущие потребности и ожидания среднего класса, условного россиянина — Иванова — со средним уровнем дохода. Учитывает динамику таких показателей, как потребительские расходы, сбережения, потребительское поведение и уровень потребительской уверенности в целом.

