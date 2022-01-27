В ЛНР оценили угрозу применения комплексов Javelin украинской армией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают достаточным количеством противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin, чтобы массово применить их в случае боестолкновений в Донбассе. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Ян Лещенко.

Он оценил угрозу со стороны американского вооружения, прибывшего в регион, как незначительную. Военный заверил, что если новые ПТРК и будут применены украинской армией, то только на отдельных участках фронта. «Использование данных средств не будет повсеместным ввиду их дороговизны и малых объемов поставок на линию боевого соприкосновения», — пояснил Лещенко.

По его мнению, прибытие FGM-148 Javelin на Украину скорее носит пропагандистскую функцию — их будут показывать в репортажах украинских СМИ. При этом нанести серьезного урона обороне республики они не смогут, уверен начальник управления.

Ранее стало известно, что на Украину поступила третья партия американской военной помощи, включающую противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. Министр обороны страны Алексей Резников уже анонсировал продолжение поставок.