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В ЛНР оценили угрозу применения комплексов Javelin украинской армией

ЛНР: ВСУ не смогут массово использовать американские комплексы Javelin в Донбассе

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают достаточным количеством противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin, чтобы массово применить их в случае боестолкновений в Донбассе. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Ян Лещенко.

Он оценил угрозу со стороны американского вооружения, прибывшего в регион, как незначительную. Военный заверил, что если новые ПТРК и будут применены украинской армией, то только на отдельных участках фронта. «Использование данных средств не будет повсеместным ввиду их дороговизны и малых объемов поставок на линию боевого соприкосновения», — пояснил Лещенко.

По его мнению, прибытие FGM-148 Javelin на Украину скорее носит пропагандистскую функцию — их будут показывать в репортажах украинских СМИ. При этом нанести серьезного урона обороне республики они не смогут, уверен начальник управления.

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Ранее стало известно, что на Украину поступила третья партия американской военной помощи, включающую противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. Министр обороны страны Алексей Резников уже анонсировал продолжение поставок.

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Михаил Кириллов
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