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Депутат Рады раскрыл «адские» планы Запада на Украину

Депутат Рады Кива: Запад усилил поставки оружия на Украину, чтобы втянуть ее в войну

Фото: @The_Kyva

Депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале раскрыл планы Запада устроить кровопролитную войну и ад на Украине, в котором люди будут «гореть заживо».

По мнению парламентария, западные страны усилили поставки летального оружия Киеву, чтобы втянуть его в противостояние славянских народов, которое приведет к расколу и потере государственности.

Кива добавил, что это оружие не решит вопрос укрепления обороноспособности Украины, но станет провокацией. Депутат предсказал серьезные жертвы среди мирного населения.

«Не американский солдат и не английский спецназовец погибать в Украине не будет, эту миссию они предоставили нам и нашим детям. На нашей земле готовится ад, и мы украинцы будем в нем гореть заживо. Посмотрите в глаза своему ребенку и задайте себе вопрос: за что марионеточная власть наших детей приговаривает к смерти?», — заключил политик.

Ранее США анонсировали поставку новой партии оружия на Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь поступит в страну в ближайшее время. Он добавил, что американская сторона в 2021 году поставила Украине больше военной помощи, чем в любой прошедший год.

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Марина Совина
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