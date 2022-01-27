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Обнаружена самая старая запись о шаровой молнии

Ученые Даремского университета нашли в рукописи монаха XII века описание шаровой молнии

Фото: Joe Thomissen / Wikimedia

Исследователи Даремского университета (Великобритания) обнаружили самое раннее свидетельство о шаровой молнии, которую наблюдали в Англии. Редкое погодное явление, которое до сих пор плохо изучено, упоминается в средневековом тексте возрастом 750 лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Weather.

Очевидцем шаровой молнии стал бенедиктинский монах XII века Джервас (Gervase) из Кентерберийского собора. Его записи предшествуют предыдущему самому раннему описанию шаровой молнии почти на 450 лет. Джервас написал, что 7 июня 1195 года «неподалеку от Лондона сошло чудесное знамение» в виде огненного шара, который упал к реке.

Ученые сравнили текст монаха с другими историческими и современными сообщения о шаровой молнии. Джервас описал вращающийся белый шар, который начал падать из темной тучи, а затем совершил некое «горизонтальное движение», что соответствует другим описаниям метеорологического феномена.

Хроника Джерваса существует в трех рукописях (одна в Британской библиотеке и две в Кембридже), написанные на латинском языке. Основное внимание в этих трудах уделено Кентерберийскому собору, архиепископу, королю и его дворянам. Монах также интересовался природными явлениями, включая небесные знамения и стихийные бедствия.

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Александр Еникеев
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