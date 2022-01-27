Европа лишилась трех четвертей закачанного летом газа

Подземные хранилища газа (ПХГ) на территории Европы заполнены на 40,9 процента. По состоянию на 25 января они лишились трех четвертей объемов топлива, закачанного в летний период. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe в четверг, 27 января, сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

В абсолютных значениях отбор составляет 36,3 миллиарда кубометров газа. В настоящее время в ПХГ остается на 14,9 миллиарда кубометров меньше, чем год назад в те же сроки.

До рекордных в истории минимумов объем газа в европейских хранилищах опустился еще 11 января. Спустя две недели разница с прошлым антирекордом достигла 2,24 миллиарда кубометров.

Также на минимальных уровнях остается заполненность украинских ПХГ. На 25 января она упала до 11,8 миллиарда кубометров, что на 45,4 процента ниже, чем годом ранее в ту же дату, и на 3,5 миллиарда меньше, чем перед началом закачки в прошлом году.

Две недели назад аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов предположил, что ситуацию с обеспечением газом в Европе нельзя назвать катастрофической. Несмотря на минимальные объемы газа в ПХГ, даже при сильных морозах Европа сумеет дотерпеть до середины марта, а в обычном режиме газа хватит до мая.

На этой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что республике хватит угля и газа до конца отопительного периода, до отключений тепла и электроэнергии дело не дойдет. Он подчеркнул, что по сравнению с осенью запасы угля значительно выросли.