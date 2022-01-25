Украина объявила о готовности пережить зиму

Запасов угля и газа на Украине уже достаточно, чтобы пережить зиму без отключений тепла и электроэнергии. Об этом на брифинге объявил министр энергетики республики Герман Галущенко, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время на складах ТЭС находится 806 тысяч тонн угля. В портах остаются еще порядка 260 тысяч тонн. Уровень запасов газа глава ведомства не назвал, но подчеркнул, что пройти отопительный сезон точно получится.

В январе завершается поставка на Украину американского угля по контракту на 618 тысяч тонн. Первые партии поступили в республику в ноябре, когда на складах оставалось критически мало топлива. Помимо США, Украина также закупала уголь в Польше и Казахстане.

Накануне стало известно, что «ДТЭК Энерго» договорилась о поставках еще 240 тысяч тонн угля из США. Четыре судна должны прибыть в республику в феврале и марте.

Между тем глава «Нафтогаз Тепло» Виталий Михайле заявил, что частично альтернативой российскому газу могут стать щепа, солома и переработанный мусор для производства тепла и электроэнергии. Модернизация ТЭС для использования такого вида топлива обойдется в 900 миллионов долларов.

Россия прекратила поставки энергетического угля на Украину с 1 ноября 2021 года. В Минэкономразвития объяснили решение необходимостью обеспечить внутренний рынок. Позднее в Верховной Раде пожаловались, что одновременно Россия начала блокировать поставки казахстанского угля. На этом фоне Киеву пришлось договариваться с США.