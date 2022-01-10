Украина дождалась двух судов с углем из США

На Украину прибыло судно из США с грузом угля объемом 75,5 тысячи тонн. Во вторник, 11 января, ожидается второе судно, на борту которого 82,5 тысячи тонн угля. Об этом говорится в сообщении на сайте «ДТЭК Энерго».

До этого компания дождалась шести судов с американским углем, первое пришло 20 ноября. Контракт предусматривает поставки 618 тысяч тонн угля. Последнее, девятое по счету судно должно прибыть в украинский порт до конца января.

Как подчеркнул глава «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев, уголь из США позволит не допустить остановки ТЭС и тем самым защитит национальную энергосистему от веерных отключений. В общей сложности компания договорилась о поставках более миллиона тонн угля. Топливо, помимо США, идет из Польши и Казахстана.

Критическая ситуация с углем сложилась на Украине к концу осени. Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко указывал, что на 10 ноября запасы топлива в стране составляли 447,9 тысячи тонн, что на 310,4 тысячи меньше гарантированных.

Украинский независимый эксперт Александр Хмелевский не исключил, что ситуация в Казахстане приведет к перебоям в поставках сжиженного газа, что может вызвать дефицит, а значит, и рост цен. Кроме того, республика отвечает за 40 процентов мировой добычи урана, и нестабильность в ней грозит повышением стоимости топлива для АЭС, а это будет означать рост тарифов на электроэнергию на Украине.

Между тем в Киеве отдельные многоэтажные дома начали использовать угольное отопление. Журналист Владимир Гуцул в начале января опубликовал фото новостройки с трубой, из которой выходил черный дым. По данным местных СМИ, к дому подведены только электричество, водопровод и канализация. Застройщик, несмотря на продажу квартир с 2016 года, так и не завершил проект.