Украинцы начали отапливать многоэтажки дровами

Жильцы многоэтажки в Киеве начали отапливать свои квартиры дровами, фотографию в своем Facebook-аккаунте опубликовал журналист Владимир Гуцул.

Он запечатлел 16-этажнную новостройку, на крыше которой установлен дымоход. Из трубы выходит черный дым. «Многоэтажка "на дровах". Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме», — подписал он снимки.

По словам журналиста, к дому никаких коммуникаций, кроме электричества, не подведено. Гуцул нашел один плюс в сложившейся ситуации: жители дома не зависят от цен на газ и отопление. Он предположил, что теперь для них важным показателем является стоимость дров.

По данным «Обозревателя», в доме имеются водопровод и канализация, при этом проводить туда газ и не планировалось. Здание начали возводить в 2014 году, а квартиры продавали с 2016-го. Несмотря на это, застройщик так и не завершил проект. По документам дом стоит на участке, считающемся приусадебным.

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что большинство украинцев вынуждены переходить на отопление дровами из-за слишком дорогого газа.

Ранее первый вице-премьер страны Алексей Любченко сообщил, что при среднегодовой стоимости в 900 долларов за тысячу кубометров газа, некоторые отрасли рискуют пострадать.