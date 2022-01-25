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Украина нашла альтернативу российскому газу

«Известия»: на Украине планируют использовать солому и переработанный мусор вместо газа

Фото: Pixabay

На Украине намерены использовать щепу, солому и переработанный мусор для производства тепла и электроэнергии. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, подготовка к переводу ТЭЦ и ТЭС на данное биотопливо уже началась. Как объяснил руководитель ООО «Нафтогаз Тепло» Виталий Михайле, с помощью данных ресурсов планируется добиться сокращения потребления российского газа, который обходится слишком дорого. Он также уточнил, что объем финансирования для модернизации ТЭЦ оценивается примерно в 900 миллионов долларов, а основным соинвестором является НАК «Нафтогаз Украины».

В то же время заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев выразил мнение, что заявление «Нафтогаза Украины» о переходе на биотопливо является попыткой снять с себя ответственность за провальную подготовку к зиме, включая рекордные цены для потребителей. Он также предположил, что данные планы на Украине так и не воплотят в жизнь.

Ранее три украинских стекольных завода прекратили производство, остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не останавливать печи. Причиной начала остановки предприятий стали слишком высокие цены на газ, которые составляют до 50 процентов себестоимости стекольной продукции. Из-за этого критически растет стоимость товаров, и те остаются невостребованными.

Ксения Назарова
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