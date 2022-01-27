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Доступность жилья в России приблизилась к семилетнему минимуму

ЦИАН: россияне стали копить на жилье почти так же долго, как после валютного кризиса

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В 2021 году доступность жилья в России приблизилась к зафиксированному семь лет назад минимуму. По оценкам аналитиков ЦИАН, жители крупных городов стали купить на квартиры почти так же долго, как после валютного кризиса в 2014 году. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Подобную динамику эксперты объяснили ростом цен на жилье, который опережает увеличение зарплат. По данным специалистов, в 2021 году средняя стоимость недвижимости площадью 54 квадратных метра на вторичном рынке была сопоставима с годовым доходом двух взрослых человек за 4,5 года.

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Согласно международной классификации, жилье считается доступным, когда на него можно накопить не более чем за три года. Сложнее всего в последние семь лет жителям больших городов было купить квартиру в 2015 году — тогда ее стоимость была сопоставима с доходом семьи за пять лет. Лучшим временем для приобретения квартир аналитики назвали допандемийный 2019 год — тогда на жилье можно было накопить за 3,7 года.

В 2019-2021 годах ни один российский город-миллионник не попал в категорию доступного жилья — сроки откладывания денег на недвижимость выросли во всех мегаполисах. В 2019 году в списке городов с «существенно недоступным» жильем были только Москва и Санкт-Петербург, а в 2021-м к ним добавились Казань и Краснодар.

Ранее аналитики заявили, что в арендовать жилье в России стало значительно выгоднее, чем приобретать в ипотеку. Арендная ставка в среднем по стране в 2021 году составила 67 процентов от ежемесячного платежа по кредиту — разница между ипотекой и оплатой съемного жилья значительно выросла относительно предыдущих лет.

Нина Ташевская
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