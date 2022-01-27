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Афганское ополчение заявило о переходе войны в новую фазу

Глава внешних связей ФНС Назари: война в Афганистане не кончилась, а перешла в новую фазу

Фото: Aamaj News Agency / Reuters

Противостоящий захватившему власть в Афганистане «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) Фронт национального сопротивления (ФНС) утверждает, что война в стране не кончилась, а перешла в новую фазу. С таким заявлением выступил глава отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари, его слова приводит агентство Aamaj news.

«В Афганистане не будет мира до тех пор, пока не будет создана децентрализованная политическая система, гарантирующая социальную справедливость, демократию, свободу и [соблюдение] прав всех граждан», — подчеркнул представитель афганского ополчения.

Таким образом Назари отреагировал на слова главы миссии ООН по содействию Афганистану Деборы Лайонс, прозвучавшие в ходе заседания Совбеза ООН 26 января: «война [в Афганистане] закончилась, но мир не установлен».

Ранее бывший советник экс-президента Афганистана Ашрафа Гани по безопасности Хамдулла Мохиб раскрыл причины успеха движения «Талибан» в захвате власти в стране в августе 2021 года. Он отметил, что талибов значительно поддержал Пакистан.

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Варвара Кошечкина
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