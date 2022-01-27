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В Госдепе прокомментировали реакцию России на ответ США по безопасности

Замгоссекретаря Нуланд назвала главным, что Путин изучает ответ США в сфере безопасности

Фото: Sarahbeth Maney / Reuters

В Вашингтоне сочли самым главным то, что президент России Владимир Путин изучает письменный ответ США на предложения в сфере безопасности. Об этом заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд, передает ТАСС.

По ее словам, Москва дала понять, что ей нужно время для изучения переданного документа. Также дипломат выразила надежду, что российская сторона вернется к переговорам после анализа ответа Вашингтона.

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24 января

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о содержании ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По словам министра, американцы не коснулись важнейших для РФ пунктов, включающих вопрос о нерасширении НАТО. При этом дипломат отметил, что реакция Вашингтона на российские предложения все же позволяет рассчитывать на серьезный разговор, однако он будет касаться второстепенных тем.

Президент России Владимир Путин уже лично прочитал ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Ожидается, что вскоре он примет решение о том, как именно ответить на переданные документы.

Марина Совина
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