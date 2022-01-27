Онколог перечислила факторы развития рака груди

Кандидат медицинских наук, онколог Рано Азимова перечислила ключевые факторы, которые влияют на развитие рака груди, пишут «Известия».

По словам Азимовой, самые частые причины, провоцирующие доброкачественную опухоль, — нарушения гормонального фона, экология и качество потребляемой пищи. Она отметила, что из-за этих факторов болезнь часто наблюдается у жительниц больших городов. Онколог сообщила, что злокачественные опухоли нередко возникают из-за раннего начала менструации, позднего климакса и неблагоприятных факторов окружающей среды. Она также призвала регулярно проходить медицинские обследования.

Ранее российские врачи назвали тревожные симптомы, указывающие на опухоль мозга. По их словам, на онкологическое заболевание могут указывать общемозговые симптомы, среди которых головная боль, головокружение, тошнота и рвота, а также очаговые — нарушения речи, эпиприпадки, слабость в руке или ноге. В зависимости от места нахождения опухолей симптомы могут отличаться, заявили они.