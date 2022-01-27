США призвали отказаться от закупок вооружений из России и пригрозили санкциями

США призывают своих международных партнеров отказаться от новых закупок вооружений из России во избежание введения санкций со стороны Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя ситуацию с возможным введением рестрикций в отношении Индии в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») в связи с ее закупками у России ЗРС С-400, передает РИА Новости.

По его словам, в независимости от того, идет речь об Индии или любой другой стране, Штаты рассчитывают, что государства будут избегать крупных закупок российских оружейных систем, чтобы не попасть под американские санкции.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала отказ Германии поставлять оружие на Украину. «Мы считаем, что единство не означает идентичности», — заявила Псаки. Она подчеркнула, что у разных стран есть разные возможности и юридические полномочия.

19 января сообщалось, что Германия отказалась поставлять летальное оружие Украине. В Минобороны ФРГ посчитали, что подобные поставки не смогли бы помочь решению конфликта в Донбассе.

