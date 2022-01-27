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США призвали отказаться от закупок вооружений из России и пригрозили санкциями

Прайс: США призывают отказаться от закупок российских вооружений во избежание санкций
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США призывают своих международных партнеров отказаться от новых закупок вооружений из России во избежание введения санкций со стороны Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя ситуацию с возможным введением рестрикций в отношении Индии в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») в связи с ее закупками у России ЗРС С-400, передает РИА Новости.

По его словам, в независимости от того, идет речь об Индии или любой другой стране, Штаты рассчитывают, что государства будут избегать крупных закупок российских оружейных систем, чтобы не попасть под американские санкции.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала отказ Германии поставлять оружие на Украину. «Мы считаем, что единство не означает идентичности», — заявила Псаки. Она подчеркнула, что у разных стран есть разные возможности и юридические полномочия.

19 января сообщалось, что Германия отказалась поставлять летальное оружие Украине. В Минобороны ФРГ посчитали, что подобные поставки не смогли бы помочь решению конфликта в Донбассе.

Марина Совина
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