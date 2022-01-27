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Суд на Украине оставил в силе пожизненный приговор бывшему главе ЛНР

Генпрокуратура Украины: суд оставил в силе пожизненный приговор экс-главе ЛНР Плотницкому

Фото: Александра Хрусталь / РИА Новости

Днепровский апелляционный суд оставил в силе заочный пожизненный приговор бывшему главе самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорю Плотницкому по делу о крушении военного самолета Ил-76. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

Речь идет о катастрофе транспортного самолета Ил-76 в 2014 году под Луганском. Он был подбит при заходе на посадку, погибли девять членов экипажа и 40 украинских военнослужащих. Ответственность за случившееся взяли на себя представители ополчения. Они заверили, что Украина нарушила установленный запрет на полеты в регионе.

«Суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений решение суда первой инстанции», — говорится в сообщении. Представители украинского ведомства добавили, что аналогичное решение было принято по двум другим соратникам Плотницкого — командирам батальонов «Заря» и «Витязь» Андрею Патрушеву и Алексею Гурееву.

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«С целью блокирования сил АТО они устраивали засады и руководили группами боевиков, вооруженными переносными зенитно-ракетными комплексами, перекрывавшими авиационное сообщение аэропорта Луганска», — отметили в прокуратуре.

Ранее Кассационный уголовный суд Украины оправдал по делу о халатности при крушении Ил-76 бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Виктора Назарова. Следствие настаивало, что самолет был сбит ополчением из-за попустительства офицера. Суд решил, что он никак не мог предотвратить атаку.

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Михаил Кириллов
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