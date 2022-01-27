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Майор таможенной службы получил срок и лишился звания за взятки

Суд Москвы приговорил майора ФТС Князева к 8,5 годам колонии за взятку в €27 тыс.

Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Черемушкинский суд Москвы приговорил бывшего оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела Московской областной таможни ФТС России Юрия Князева к 8,5 годам колонии строгого режима и лишил его звания майора таможенной службы. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурант получил срок за получение взятки в размере 27 тысяч евро (2,39 миллиона рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»), он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Князев также лишился права занимать должности в органах государственной власти сроком на пять лет. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в порядке апелляции.

Ранее Советский районный суд Красноярска вынес приговор бывшему заместителю управляющего отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю, признав его виновным в коррупции с ущербом в 100 миллионов рублей. Фигуранта посадили на 4,5 года за пособничество в растрате и получение взятки. Также он оштрафован на 400 тысяч рублей.

Марина Совина
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