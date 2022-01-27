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Названа минимальная цена квартиры в самом популярном у россиян городе Испании

Самую дешевую квартиру в испанском Аликанте оценили в 2,5 миллиона рублей

Фото: Globallookpress.com

В декабре 2021-го — январе 2022 года большинство россиян, которые выбирали для приобретения недвижимость в Испании, интересовались объектами в городе Аликанте, следует из материалов портала Spain-Real.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, самая недорогая квартира, которая в настоящее время продается в Аликанте, оценивается в 2,5 миллиона рублей. Этот бюджет позволит приобрести «трешку» площадью 67 квадратных метров в районе Колония Рекена (Colonia Requena), который считается одной из неблагополучных частей города. Квартира расположена в доме 1968 года постройки и будет передана новым владельцам с мебелью.

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Вторую строчку в перечне наиболее дешевых объектов заняла квартира стоимостью 2,8 миллиона рублей — это 65-метровая «двушка», расположенная в том же районе. Замыкает топ-3 наиболее доступных квартир в популярном у россиян Аликанте 55-метровый лот за 2,9 миллиона рублей. В квартире три отдельных комнаты и кухня, она также предлагается в Колонии Рекена.

Ранее сообщалось, что в городе Торревьеха, который называют самым русским в Испании, самая дешевая квартира в декабре 2021-го продавалась за 2,4 миллиона рублей. Всего на рынке вторичного жилья Торревьехи экспонируется около 930 объектов недвижимости.

Нина Ташевская
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